Суд заборонив мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив 8 проросійських організацій, які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Вони готували державний переворот у 2022 році.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення представники організацій хотіли допомогти Росії захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього в Києві мали провести так звані національні збори. Під час «з’їзду» планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».
У разі відмови представники організацій мали захопити ключові держустанови в Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад 500 озброєних людей.
За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити:
- Міжнародну громадську організацію «Ми народ України»;
- Всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
- «Соборне козацтво» та регіональні осередки організації.
Чотирьох громадсько-політичних діячів, які створили та очолили ці організації, засудили ще в 2022—2023 роках. Їх визнали винними в підготовці повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.