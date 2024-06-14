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ППО, HIMARS і бронетехніка. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, в якому є значна кількість бронетехніки, а також засоби протиповітряної оборони.

Ось що передають:

  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
  • 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;
  • 3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
  • 2 броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
  • 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 4 системи датчиків і глушилок проти дронів;
  • 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;
  • рятувальні човни;
  • 21 тисяча боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
  • 100 приладів нічного бачення.

У вівторок, 11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси. Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.