ППО, HIMARS і бронетехніка. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, в якому є значна кількість бронетехніки, а також засоби протиповітряної оборони.

Ось що передають:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;

3 реактивні артилерійські системи HIMARS;

2 броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

4 системи датчиків і глушилок проти дронів;

3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;

рятувальні човни;

21 тисяча боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;

засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

100 приладів нічного бачення.

У вівторок, 11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси. Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.