ЗМІ: Словенія таємно надавала Україні військову допомогу під час затримки пакета від США

Словенія таємно надіслала Україні військову допомогу в той час, коли у США тривалий час не могли ухвалити закон про допомогу Україні на $60 мільярдів.

Про це пише словенське видання 24UR.

За даними журналістів, Словенія надіслала Україні 26 бойових броньованих машин-амфібій BOV, три бойові машини піхоти М80А і неназвану кількість військових автомобілів HMMWV (вони ж Humvee), а також партію безпілотників.

Окрім цього, країна передала Україні зенітні гармати Zastava M55, гвинтівки, боєприпаси та каски.

У виданні також зазначили, що Словенія надала Україні «величезний обсяг» військової, гуманітарної та фінансової допомоги, а нещодавно країна приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, виділивши на це мільйон євро.