Вихід астронавтів у відкритий космос з МКС скасували останньої миті

Запланований на сьогодні, 13 червня, вихід у відкритий космос двох астронавтів NASA перенесли.
Про це повідомили в NASA.
Астронавти Трейсі Дайсон і Метт Домінік мали вийти з МКС через шлюзовий відсік «Квест», щоб виконати певні роботи. NASA вже запустило трансляцію, а астронавти почали вдягати костюми, коли оголосили, що вихід переносять.
Згодом в NASA уточнили, що вихід відклали через «дискомфорт» зі скафандрами.
- 5 червня аерокосмічна корпорація Boeing уперше у своїй історії запустила астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) на Boeing Starliner.