Росіяни стали менше обстрілювати Харківщину ракетами С-300

Російські війська стали менше обстрілювати Харківщину ракетними комплексами С-300.
Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Він заявив, що раніше ворог завдавав ударів із С-300 щоночі та вдень. Тепер таких ударів «значно менше», однак ця «загроза зберігається».
За даними адміністрації області, армія РФ останній тиждень здебільшого атакує Харківщину авиабомбами, артилерією і FPV-дронами.
На зменшення активності російських С-300 в Бєлгородській області, найімовірніше, вплинув дозвіл США бити американською зброєю по російській території, що межує з Харківщиною. Українські війська можуть застосовувати реактивні системи HIMARS, артилерію та багато іншого.
У середу, 12 червня, засновник спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken Костянтин Немічев повідомив, що ударами HIMARS уже знищили 4 системи С-300 в Бєлгородській області.
- За даними Генштабу, станом на 13 червня на Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. Тривають бої поблизу Вовчанська.