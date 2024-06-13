Росіяни стали менше обстрілювати Харківщину ракетами С-300

Російські війська стали менше обстрілювати Харківщину ракетними комплексами С-300.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Він заявив, що раніше ворог завдавав ударів із С-300 щоночі та вдень. Тепер таких ударів «значно менше», однак ця «загроза зберігається».

За даними адміністрації області, армія РФ останній тиждень здебільшого атакує Харківщину авиабомбами, артилерією і FPV-дронами.

На зменшення активності російських С-300 в Бєлгородській області, найімовірніше, вплинув дозвіл США бити американською зброєю по російській території, що межує з Харківщиною. Українські війська можуть застосовувати реактивні системи HIMARS, артилерію та багато іншого.

У середу, 12 червня, засновник спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken Костянтин Немічев повідомив, що ударами HIMARS уже знищили 4 системи С-300 в Бєлгородській області.