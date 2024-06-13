ГУР починає першу кампанію з рекрутингу для цивільних. Хто може долучитися

Головне управління розвідки Міноборони України починає першу публічну кампанію з рекрутингу для цивільних «Став плюс».

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає кореспондентка «Бабеля».

«У ГУР є вакансії. Маючи необхідні компетенції та навички, ви можете стати членом нашої організації. Ми стаємо на новий рівень. Світ змінюється, як і воєнна розвідка», — зазначив Юсов.

Один з рекрутерів розвідки заявив, що ГУР потрібні «вмотивовані професіонали з лідерськими якостями, жагою до перемоги» — як чоловіки, так і жінки.

Людей відбирають як в бойові підрозділи активної дії, так і в підрозділи, що займаються роботою з безпілотними системами, а також в іноземний легіон, в якому вже воюють професійні військові з майже 50 країн і до якого можуть долучатися й українці.

У бойові підрозділи залучають людей віком від 18 до 40 років. У такому підрозділі зарплата становить від 70 тисяч гривень на місяць, додали в ГУР.

Підрозділи, які працюють із дронами, шукають спеціалістів технічної галузі: конструкторів, інженерів, радіоінженерів, майстрів-механіків та інших фахівців, які розуміються на проєктуванні тощо. Також у ГУР шукають операторів, які мають досвід роботи з різними видами безпілотників.

Для кандидатів у небойові підрозділи граничний вік до 60 років. Рекрутери зазначають, що люди мають бути готові фізично і психологічно виконувати завдання в розвідці як на суші, так і на морі. При виборі спеціалізації враховуватимуть цивільну спеціальність заявника.

Кандидати на вакансії в ГУР мають пройти ретельний відбір — тестування на ерудицію і розум, медичне обстеження, перевірку фізичної підготовки, а також професійно-псиологічний відбір й опитування з використанням поліграфу.

Анкету можна заповнити на сайті ГУР у розділі «Карʼєра» або через платформу Lobby X в розділі «військові вакансії». Максимальний строк відповіді — 10 днів.

«Ми цінуємо кожного співробітника, готові вкладати ресурси в розвиток людей і готові змагатися за звання найкращого роботодавця. Тому ставте плюс. Ваші знання, вміння та бойовий дух потрібні нам і потрібні для перемоги України», — наголосили в ГУР.