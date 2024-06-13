Командир Грузинського легіону Мамулашвілі заявив, що його отруїли кілька місяців тому

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів міжнародній версії «Радіо Свобода», що його отруїли кілька місяців тому.

Після того як він відчув гострий біль у животі, він відправив зразки крові й тканин у лабораторію в Німеччині. За словами Мамулашвілі, результати аналізів показали, що зразки містили високий рівень мишʼяку, ртуті й олова, які він, імовірно, спожив із їжею. Інших деталей отруєння він не розповів.

Мамулашвілі каже, що це був третій випадок, коли хтось намагався його отруїти, і що російські медіа неодноразово повідомляли про його смерть.