У Києві викрали кардіохірурга, вкололи йому «отруту» і вимагали $2 мільйони за «протиотруту»

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга й вимагали в нього викуп у $2 мільйони.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Інцидент стався в Києві, коли лікар проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського. До нього підʼїхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Один з них представився працівником правоохоронних органів.

Чоловіки змусили його сісти в салон автомобіля, наділи на голову чорний мішок і вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це «отрута». Після цього стали вимагати $2 мільйони за «протиотруту».

Зрозумівши, що таких грошей у чоловіка немає, зловмисники обшукали його та забрали 15 тисяч гривень, які були в сумці. Потім викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках і зникли.

Правоохоронці встановили особу обох нападників і оголосили їм підозру у викрадення, грабежі та вимаганні. Максимальне покарання — 12 років увʼязнення.

За даними поліції, зловмисники кілька разів змінювали номерні знаки й автомобілі, переховуючись від правоохоронців. Зрештою одного з підозрюваних затримали та вже відправили під варту, місцеперебування іншого встановлюють.