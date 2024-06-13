В Україні змінили правила проходження ВЛК і зняття з військового обліку

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 675, яка змінює порядки організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, а також — призову на військову службу під час мобілізації.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Зміни щодо проходження ВЛК. Громадян віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направлятимуть на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Призовників (чоловіків до 25 років) направлятимуть на ВЛК, тільки якщо їх візьмуть на військову службу з їхньої волі.

До того ж процедура надання відстрочки або бронювання від мобілізації також не передбачатиме направлення на ВЛК.

Відстрочка для доглядачів. Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів обовʼязкову наявність висновку лікарсько-консультативної комісії, якщо ця людина доглядає за одного зі своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II групи.

Явка до ТЦК не обовʼязкова. Це стосується українців, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордоном на строк понад три місяці. Вони можуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак для цього є певні умови, серед них наявність закордонного паспорта.

Особиста присутність призовників, військовозобовʼязаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не потрібна.

З військового обліку не виключатимуть тих, хто виїхав з України на постійне місце проживання або на строк більше 3 місяців. Раніше військово-облікові документи про таких громадян вилучали, тепер не будуть.

Комісія при ТЦК не розглядатиме питання відстрочки деяких посадовців. Йдеться про заброньованих керівників міністерств, їхніх заступників, керівників державних органів, нардепів, суддів Конституційного суду, членів Вищої ради правосуддя, омбудсмена, членів Рахункової палати, дипломатів тощо.

Нацполіція затримуватиме призовників, військовозобовʼязаних та резервістів за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП. Тепер ТЦК зможе робити електронні звернення до Нацполіції.