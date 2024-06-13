Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Всього їх буде 50

Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACSV з партії у 50 машин канадського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони країни Білл Блер.

Спочатку машини їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові. Далі машини поїдуть на фронт.

«Ці найсучасніші броньовані машини виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління та забезпечення медичної евакуації. Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневреності та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження», — розповіли у Міноборони Канади.