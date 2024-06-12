Ракетний удар по Кривому Рогу: рятувальні роботи завершені, загинули 9 людей, 29 поранені

Екстрені служби закінчили рятувальні роботи в місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) після ракетного удару, який завдали російські війська вдень 12 червня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загинули 9 людей, ще 29 дістали різноманітних поранень. Серед поранених пʼятеро дітей.

Деталі ракетного удару поки що невідомі. Прокуратура тип ракети та кількість ударів не називала, лише вказувала, що почала розслідувати порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Відео з місця влучання публікував президент Володимир Зеленський, але деталі також не розкривав, лише називав кількість жертв станом на 17:35 і писав про необхідність посилення західними союзниками протиповітряної оборони України.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла про пошкодження і руйнації в житловій забудові міста. Деталей вона теж не розкривала.