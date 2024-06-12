Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Є жертви й поранені

Удень 12 червня російські війська вдарили ракетами по житловій забудові Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Відомо вже про шістьох загиблих і 11 поранених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

О 16:19 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний удар по Кривому Рогу. Він не уточнив жодних деталей обстрілу, але закликав містян залишатися в укриттях. На відео з наслідками обстрілу, яке опублікував Зеленський, видно зруйновані будинки та знищені автівки.

О 17:58 Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи. Постраждали 20 людей. Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни.

О 18:05 в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до восьми. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих — двоє дітей. Чотирьох людей вважають зниклими безвісти. Пошукова операція триває.

О 19:12 Офіс Генпрокурора заявив, що кількість загиблих зросла до девʼяти. Постраждали 29 людей, серед них пʼять дітей.