В Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання у справі «Україна і Нідерланди проти Росії»

В Європейському суді з прав людини пройшли усні слухання у справі «Україна і Нідерланди проти Росії». Тепер судді повинні перейти до ухвалення рішення.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Позов стосується порушень прав людини з боку Росії від самого початку збройної агресії, тобто з 2014 року. Під час слухань уряд України навів докази того, що «агресивна і варварська» поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права. Різні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ підтвердили небажання Росії фіксувати масові й систематичні порушення прав людини.

«Російська мета цієї війни вже неодноразово була чітко заявлена російською владою й очевидна з її моделі поведінки — Росія хоче знищити й асимілювати українців, знищити громадський порядок Європи та підірвати світовий порядок», — зазначила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

За результатами усних слухань Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції. У цій справі 26 держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також кількість скарг і масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ міждержавних справ.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко в коментарі Укрінформу зазначила, що суд може озвучити рішення у справі за рік-півтора — це оптимістичний прогноз. Суд матиме величезний обсяг роботи.