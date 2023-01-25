Європейський суд із прав людини визнав, що росія окуповувала частину Донбасу з 11 травня 2014 року

Європейський суд із прав людини визнав, що росія була окупантом частини Донбасу. Таким чином, там визначили, що суд має право розглядати позов України до рф щодо війни на Донбасі.

Про це пише «Європейська правда», чиї кореспонденти перебувають у залі засідань.

Суд ухвалив рішення, що має юрисдикцію на розгляд скарг проти росії щодо порушення прав людини на окупованій з 2014 року частині Донбасу, тому що ці території перебували під російським контролем.

Росіяни під час розгляду справи заперечували підсудність справи тапояснювали, що йдеться про територію України, якою керували сепаратисти. Водночас позиція України полягала в тому, що саме росія здійснювала контроль над цими територіями.

«Суд одностайно вирішив, що з 11 травня [2014 року] події підпадають під юрисдикцію суду, оскільки території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем російської федерації», — зазначила суддя.

Тепер ЄСПЛ почне розгляд справи по суті за кожною зі скарг і визначить, чи порушувала росія права людини на окупованому Донбасі.

До українського позову доєднали позов Нідерландів проти росії. Нідерланди раніше подали окремий позов за збиття Boeing у небі над окупованим Донбасом, і суд вирішив обʼєднати його з українським позовом.