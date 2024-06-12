Перший учасник гурту BTS Кім Сокджин повернувся з армії. Гурт возʼєднається у 2025 році

Кім Сокджин, найстарший учасник південнокорейського гурту BTS, повернувся з армії. Він став першим з гурту, хто завершив обовʼязкову військову службу — через армію BTS призупинили свою музичну карʼєру.

Про це пише Reuters.

Усі здорові корейські чоловіки від 18 до 28 років зобовʼязані відслужити. Сокджин першим з BTS пішов до армії у грудні 2022 року, а інші шестеро учасників — Мін Юнгі, Чон Хосок, Кім Намджун, Пак Чімін, Кім Техьон і Чон Чонгук — продовжують службу. BTS возʼєднаються лише у 2025 році, коли всі учасники звільняться з армії.

18-місячна служба Кім Сокджина закінчилася 12 червня. Деякі з учасників BTS взяли «відгул», щоб зустріти його на військовій базі в Йончхоні. Лідер гурту Кім Намджун під час зустрічі зіграв на саксофоні хіт гурту “Dynamite”. Пізніше, під час прямої трансляції, Кім Сокджин зізнався, що під час церемонії плакав.

«Останні 18 місяців [служби] пройшли дуже весело. Я зустрів багато чудових людей», — сказав Сокджин.

Кім Сокджин планує привітати шанувальників 13 червня в Сеулі. Агентство BTS Hybe проведе захід, де тисяча шанувальників, яких випадково обрали за допомогою лотереї, зможуть обійняти Сокджина. Також Сокджин заспіває власні пісні й пісні BTS.