У річці Тисі знайшли ще одного потопельника — 35-го від початку повномасштабного вторгнення

На берег річки Тиси винесло ще одного потопельника. Це вже 35-те тіло чоловіка, що знайшли в річці від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Тіло чоловіка знайшли сьогодні, 12 червня, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону. Загиблого винесло течією до українського берега. Його особу зараз встановлюють.
«Це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Вкотре закликаємо, не ризикуйте своїм життям і здоровʼям!» — наголосили в ДПСУ.
- На початку травня в річці Тиса знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл. Точна кількість загиблих у річці невідома, однак вважається, що вона більша за офіційні дані. Усі загиблі, імовірно, намагались втекти від мобілізації у сусідні країни.