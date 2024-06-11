В Одесі біля ТЦК сталася бійка між медиками та військовими. У військкоматі прокоментували

У Київському районі Одеси біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася бійка. На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, що конфлікт стався між медиками, людьми в цивільному та у військовому одязі.

Як пише місцеве видання «Думська», інцидент стався через те, що медики приїхали на виклик до ТЦК Київського району, але їх нібито замкнули у ТЦК військові, які забажали мобілізувати лікарів у армію.

Згодом до військкомату зʼїхалися бригади швидкої з увімкненими сиренами, і медики влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими, які розбороняла поліція. Як пише «Думська», через кілька годин після зіткнень військовослужбовці відпустили медиків, яких утримували.

Водночас працівники ТЦК поясняють, що затримали чоловіка, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП у Одесі для оновлення облікових даних.

Через годину до військкомату приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка і наполягали на його госпіталізації. Як кажуть у ТЦК, ці люди посилалися на діагноз, який раніше не підтвердили лікарі військово-лікарської комісії. А на прохання представників Київського районного ТЦК надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоровʼя, вони відповіли відмовою.

Після цього представники ТЦК викликали поліцейських. Правоохоронцям, які прибули, також не надали документів, які підтвердили б, що ці люди — медики. Через це їх затримали для надання пояснень.

Після цього затримані зателефонували на лінію 103 та повідомили, що представники Київського районного ТЦК силою утримують працівників екстреної служби. Окрім швидкої прибули ще й невідомі цивільні, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовий ТЦК, так і медики швидкої.