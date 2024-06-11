Зоозахисники заклеїли перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ наліпками

Активісти зоозахисної організації Animal Rising заклеїли перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ після коронації наліпками, щоб звернути увагу монарха на страждання тварин на британських фермах.
Портрет короля зараз виставляється у галереї Філіпа Молда в Лондоні. Двоє активістів з Animal Rising закрили обличчя Чарльза ІІІ наліпкою із зображеннями персонажа Воллеса з мультфільму «Воллес і Громіт», а поряд наклеїли напис: «Без сиру, Громіт. Подивись на всю цю жорстокість на фермах RSPCA!».
Нещодавно організація Animal Rising опублікувала звіт, де стверджувала, що 45 різних ферм у Британії, які отримали знак якості від RSPCA, жорстоко поводилися з тваринами. Тож активісти закликають британського монарха призупинити підтримку організації.
Вони зазначають, що король Чарльз є великим шанувальником мультфільму «Воллес і Громіт», тож наліпки з героями мультфільму мають привернути його увагу.
«Хоча ми сподіваємося, що це розважить Його Величність, ми закликаємо його серйозно подумати, чи хоче він мати звʼязок із стражданнями тварин на фермах, які схвалила RSPCA», — кажуть активісти.
Перший офіційний портрет короля Чарльза III з моменту його коронації представили в травні — його написав відомий художник Джонатан Єо. На картині монарх зображений з мечем і з метеликом на плечі, що символізує метаморфози та відродження.