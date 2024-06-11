Міноборони України запустило сайт для пошуку вакансій в армії

Міністерство оборони України запустило сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України. У пошуку також можна обрати війська і спеціальність.

«Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви — настав час обрати свій шлях!» — зазначили в Міноборони.

Сайт «Будь собою» пропонує самостійно обрати підрозділ і посаду для подальшої служби. На сайті також є інформація про центри рекрутингу і мобілізацію загалом. Платформа створена за підтримки Lobby Х.