Начальника курсу Академії сухопутних військ у Львові підозрюють у побитті й приниженні курсантів

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України підозрюють начальника курсу Національної академії сухопутних військ у Львові в побитті та приниженні курсантів.

Про це пише ДБР.

За даними слідства, офіцер понад рік бив і принижував курсантів на території академії у Львові та в казармах в одному із сіл області. Робив це для того, що «навчити» дисципліни та порядку.

ДБР

Слідство задокументувало, що начальник курсу бив по голові та в різні частини тіла чотирьох курсантів. Для ударів використовував не тільки руки, але й приклад зброї та ремінь. Одного з курсантів фігурант змусив їсти цигарки перед іншими через спізнення на шикування.

Перед тим як офіцеру повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Фігуранту загрожує увʼязнення до 12 років. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 908,4 тисячі гривень.