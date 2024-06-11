Президентка Єврокомісії: Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила — Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона заявила під час відкриття Конференції з відновлення України в Берліні.

За її словами, Україна виконала всі умови, які для неї визначив Євросоюз. І тому в Єврокомісії вважають, що країни-члени ЄС мають почати з Україною переговори про вступ уже до кінця червня.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на схваленні Києвом плану реформ, що дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility (підтримка від ЄС на €50 мільярдів).

Єврокомісія вже надала офіційну рекомендацію про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. А також підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. Тим часом Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати в червні міжурядову конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування в блоці — з 1 липня заступатиме Угорщина.