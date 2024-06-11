У Запоріжжі невідомий застрелив місцевого посадовця. Поліція шукає нападника

У Запоріжжі зранку біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий чотири рази вистрілив у місцевого посадовця — він помер під час надання медичної допомоги. Нападника шукають.

Про це повідомила поліція Запоріжжя.

Поліція пише, що це сталося близько 07:55 у середмісті Запоріжжя. Нападник вистрілив у посадовця чотири рази та втік, а потерпілий помер. Слідчі розслідують умисне вбивство.

За даними джерел «Суспільного», стріляли в Максима Денщіка — він обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.

У травні Денщік у Facebook поскаржився на тиск з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова — той нібито декілька разів пропонував Денщіку звільнитися за власним бажанням, але він відмовився. За це Федоров, за словами Денщіка, пригрозив «розправою з боку правоохоронних органів».

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що «резонансне вбивство в Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців». Він не називає імені загиблого, але зазначив, що розслідування — на його особистому контролі.