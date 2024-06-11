«Бабель»: Нацгвардія, правоохоронці і ДСНС закупили 33 тисячі ненадійних турнікетів

Джгути неналежної якості придбали три військові частини НБУ, три підрозділи ДСНС, 10 підрозділів поліції охорони, Головні управління Нацполіції в Чернівецькій та Вінницькій областях, підрозділ судової охорони, Харківська обласна прокуратура і Державна спеціальна служба транспорту.

Ідеться про джгути брендів «Дніпро», «Пітон-3», «СпецТехОснастка», «Фарммедальянс», «Спас», Remed і Paramedic. Ще понад 400 виробів не вдалося ідентифікувати.

«Бабель» вів підрахунки на основі завершених тендерів на закупівлю медичних матеріалів. Тих, що підходили за визначеними параметрами, виявилося 42. Вони обійшлися Силам безпеки й оборони в 16,6 мільйона гривень. Більшість суми — 15,9 мільйона гривень — отримав виробник турнікетів «Дніпро» компанії «ВК Простір», яка до повномасштабної війни займалась друком, зокрема рекламних матеріалів, і виробляла меблі.

Бойові медики критикують турнікети «Дніпро» — кажуть, вони не зупиняють артеріальну кровотечу і рвуться при першому застосуванні, були випадки, коли джгути не спрацювали. Виробник турнікетів «Дніпро» заявляє, що критика його джгутів — інформаційна кампанія конкурентів, а насправді у багатьох медиків претензій до якості немає.