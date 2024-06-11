У лікарні помер чоловік, якого дві години витягали з-під завалів будинку в Харкові

Зранку 11 червня в лікарні помер один з постраждалих від російського обстрілу Харкова, що стався 10 червня. Рятувальники витягали чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку дві години.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 17:35 10 червня російські військові вдарили по Харкову — попередньо, скинули три керовані авіабомби. У Київському і Салтівському районах міста постраждали вісім людей — 5 чоловіків і 3 жінки. Пошкоджені 70 гаражів та 22 автівки. Один з боєприпасів не розірвався, щоб його знешкодити, людей тимчасово відселювали з будинкуо.