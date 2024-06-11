Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 100 військових і штурмовик за добу

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що впродовж минулої доби — 10 червня — російські війська втратили орієнтовно 1 100 військовослужбовців (вбиті та поранені), 23 танки, 32 бронемашини і 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, пʼять засобів ППО, один літак, 58 одиниць автотехніки та 21 одиницю спецтехніки, а також 13 безпілотників.

Щодо збитого літака, то йдеться про російський штурмовик Су-25, який Сили оборони України знищили на Покровському напрямку.

Ось загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.