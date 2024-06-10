Ukrainian Fashion Week повертається до Києва. З 2022-го його проводили за кордоном

Восени 2024 року Ukrainian Fashion Week SS25 відбудеться в Києві — після чотирьох сезонів, які відбулися на подіумах у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у межах Ініціативи Support Ukrainian Fashion.

Про це повідомляє Ukrainian Fashion Week.

Захід проведуть з 1 по 4 вересня в Києві.

«Наша стійкість є свідченням сили індустрії моди, солідарності та незламності духу українських дизайнерів. Ми твердо переконані, що без креативності наших дизайнерів неможливо уявити сутність України. Наша місія — продемонструвати нашу творчу силу й українську стійкість світові», — каже співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Ukrainian Fashion Week також продовжуватиме реалізацію формату International Seasons у межах Ініціативи Support Ukrainian Fashion і представить свої колекції в Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях.