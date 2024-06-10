Розслідування: у битві за Бахмут «ПВК Вагнера» поклала щонайменше 19,5 тисячі бійців

У битві за місто Бахмут (Донецька область) російська військова структура «ПВК Вагнера» втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких 17 175 були вʼязнями з тюрем і колоній, а решта 2 372 — добровільними найманцями.

Про це йдеться в розслідувані видань «Російська служба ВВС» та «Медіазона», журналісти яких стверджують, що отримали повний список з особистими даними загиблих «вагнерівців».

За їхніми даними, структура Євгенія Пригожина завербувала на війну проти України щонайменше 48 366 увʼязнених. 19 547 бійців — це частка загиблих у період від січня 2022-го по серпень 2023 року, коли за Бахмут точилися жорстокі бої. В документах вказано, що на виплати родичам полеглих «ПВК Вагнера» витратила майже 108 мільярдів рублів (49,1 млрд гривень). В середньому кожна сімʼя отримала 3,3 млн руб (2,4 млн грн).

Як пише The Insider, у травні 2023 року вже покійний ватажок найманців Пригожин сам підтверджував в інтервʼю прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову, що «ПВК Вагнера» в Бахмуті втратила 20 тисяч найманців. Збройні сили України він у тому інтервʼю назвав однією з найсильніших армій світу.