Генштаб: ЗСУ в Криму ракетними ударами уразили три дивізіони російських С-400 і С-300

Українські війська в ніч на 10 червня уразили російські зенітні ракетні комплекси в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборона росіян у Криму зазнала значних втрат — один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.

Міноборони Росії у своєму зведенні про атаку на Крим не повідомляло.