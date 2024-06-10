Координаційний штаб сповіщатиме сімʼї полонених та зниклих безвісти через «Дію»

Відтепер Координаційний штаб надсилатиме сповіщення рідним полонених та зниклих безвісти через «Дію». Це робитимуть, щоб захистити їх від фейків.

Про це пишуть Мінцифри й міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Часто росіяни користуються вразливістю родин військовополонених, цивільних, яких утримують у половині, та зниклих безвісти. Вони, видаючи себе за представників Коордштабу, надсилають повідомлення, в яких вимагають гроші в обмін на «звільнення з полону». Або ж просять перейти за посиланням, а потім крадуть дані людини.

Щоб цього уникнути, усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у «Дії». Раніше родини інформували через SMS, а тепер їм приходитимуть push-сповіщення в «Дії».

Коли людина зникає, її родина залишає заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У «Дію» надходитимуть сповіщення про те, що заяву підтвердили, коли до справи додали інформацію та коли людину звільнили з полону.

Якщо ж людину вважали зниклою безвісти, а потім зʼявилася підтверджена інформація, що вона в полоні, то рідні теж отримають сповіщення в «Дії».

Важливо: щоб отримувати такі сповіщення, потрібно авторизуватися в «Дії», мати верифіковану картку платника податків, а також мати особистий кабінет на сайті Координаційного штабу.