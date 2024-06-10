Російські війська не захоплювали село Рижівка на Сумщині. Місцева влада спростувала заяву Кадирова

У селі Рижівці на Сумщині немає російських військ, повідомив «Суспільному» голова Білопільської громади Юрій Зарко.

Він спростував заяву голови Чечні Рамзана Кадирова, який 9 червня писав, що його бійці з формування «Ахмат» нібито окупували село поблизу кордону з російською Курською областю.

Низка OSINT-команд припускала, що РФ, ймовірно, почала наступ на Сумщині, якого Головне управління розвідки Міноборони України очікувало ще з середини травня.

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що за цю ніч і ранок (10 червня) було 15 обстрілів прикордонних територій. Зафіксовано 76 вибухів. Під вогнем були Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Щільність обстрілів не така інтенсивна, як була наприкінці травня.