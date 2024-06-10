Премʼєр Бельгії йде у відставку після результатів парламентських виборів

Бельгія готується до нового уряду після загальних парламентських виборів, на яких урядова коаліція чолі з ліберальним премʼєр-міністром Александером Де Кроо втратила здатність сформувати більшість. Премʼєр іде у відставку.

Про це пише The Guardian.

Александер Де Кроо залишатиметься тимчасовим премʼєр-міністром до формування нової урядової коаліції, до якої наразі входять сім партій. Він подасть заяву про відставку королю Бельгії Філіпу.

«Ми програли ці вибори. Я був обличчям кампанії. Це не той результат, на який ми сподівалися. Я беру на себе повну відповідальність», — заявив премʼєр.

Ультраправа «Фламандський інтерес» (VB) дещо випередила помірковану партію «Новий фламандський альянс» (N-VA) та ліберальну «Реформаторський рух» (MR), тоді як партія Де Кроо «Відкриті фламандські ліберали і демократи» (Open VLD) суттєво опустилася.

Партії «Новий фламандський альянс» та «Фламандський інтерес», які проводять антимігрантську політику та хочуть розділити Бельгію, не входять до нинішньої правлячої коаліції з семи партій.

«Наші некрологи були написані, але ми виграли ці вибори», — заявив лідер «Нового фламандського альянсу» Барт Де Вевер, який має шанси стати наступним премʼєр-міністром Бельгії.

Часто формування уряду в Бельгії ускладнюється необхідністю пошуку компромісу на національному рівні, наприклад, після виборів у червні 2010 року цей процес затягнувся на 541 день.