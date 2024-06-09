Авіація ЗСУ скоро почне випробовувати керовані авіабомби українського виробництва

За кілька тижнів Збройні сили України почнуть випробовувати керовані авіабомби українського виробництва.

Про це в інтерв’ю «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

«У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є деякі конструктивні нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, уже українських», — сказав він.

Голубцов додав, що наразі бойова авіація ЗСУ використовує КАБи західного виробництва — американські GBU-39 і GBU-62 різних калібрів.