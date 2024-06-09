Фонд на $50 млрд. Лідери США і Франції підтримали використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України

Президент Франції Емманюель Макрон і лідер США Джо Байден підтримали використання прибутку від заморожених активів Росії на користь України. Вони сподіваються, що країни «Великої сімки» (G7) підтримають пропозицію створити спецфонд на $50 мільярдів.
Про це йдеться в спільній заяві на сайті Білого дому за підсумками зустрічі Байдена і Макрона в Парижі після церемонії з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.
Питання створення фонду піднімуть на саміті G7, який проходитиме в Італії з 13 до 15 червня. Зустріч буде присвячена використанню заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, а також подальшій підтримці.
Відомо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів «Великої сімки». Західні медіа писали, що Зеленський і Байден можуть підписати в Італії двосторонню безпекову угоду.
Також у заяві сказано, що Франція та Сполучені Штати, які є співголовами артилерійської коаліції в Контактній групі з питань оборони України, зроблять нові кроки для надання необхідної підтримки ЗСУ на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. Наприкінці травня 2024 року на зустрічі G7 не вдалося домовитися про схему передачі фінансів Україні.
- Раніше Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії на користь України.