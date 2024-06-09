Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони знищили ще 60 російських артсистем і два засоби ППО

Протягом минулої доби армія РФ втратила 1 270 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, за минулу добу Сили оборони знищили ще 26 танків росіян, 26 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 78 одиниць автомобільної техніки і пʼять — спеціальної техніки.

Загальні орієнтовні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.