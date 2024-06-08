На мера-колаборанта Купʼянська Мацегору скоїли замах — він у критичному стані

7 червня в Старому Осколі в Росії скоїли замах на колишнього мера-колаборанта Купʼянська Геннадія Мацегору — він у критичному стані.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Мацегора обіймав посаду від забороненої партії ОПзЖ. ГУР зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно пішов на повну співпрацю з росіянами. Зокрема, у червні 2022 року Мацегора підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Пресслужба ГУР Міноборони України

Після звільнення Купʼянська у вересні 2022 року Мацегора втік з росіянами до Бєлгородської області. Росіяни приставили до Мацегори посилену охорону, однак вона його не вберегла. Зараз ГУР не повідомляє жодних деталей про замах на Мацегору.