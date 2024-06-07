Уряд доручив держорганам відмовитися від кондиціонерів і зовнішнього освітлення

Кабінет міністрів зобовʼязав усі органи державної влади зменшити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд також рекомендував правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення.

Бізнес закликали також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях і на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.