Уряд доручив держорганам відмовитися від кондиціонерів і зовнішнього освітлення

Кабінет міністрів зобовʼязав усі органи державної влади зменшити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Уряд також рекомендував правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення.
Бізнес закликали також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях і на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.
- Навесні росіяни відновили атаки по українській енергосистемі. Через це в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, працюють графіки відключень.