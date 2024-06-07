Швейцарія виділить €60 мільйонів на цифровізацію України

Швейцарія виділить понад €60 мільйонів (57,8 мільйона швейцарських франків) на цифровізацію державних послуг України.

Про це повідомили на сайті швейцарського уряду.

«З початку російської агресії проти України ситуація з безпекою у країні значно погіршилася. Мільйони українців були вимушено переміщені, а щоб забезпечити їм доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступні в цифровому форматі», — пояснили в уряді Швейцарії.

Гроші надходитимуть з регулярного бюджету міжнародного співробітництва протягом 2024—2028 років. Підтримку зосередять на проєктах у регіонах, які постраждали від війни. Серед ключових сфер — охорона здоровʼя, освіта і гуманітарне розмінування.