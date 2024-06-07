США офіційно оголосили про новий пакет зброї для України на $225 мільйонів. Ось що в ньому

Пентагон опублікував перелік озброєння в новому пакеті військової допомоги для України на $225 мільйонів, який анонсував президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Парижі.
У пакеті:
- гаубиці калібру 155 мм (ймовірно, M777);
- гусеничні бронетранспортери М113;
- патрульні катери;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- 81-мм мінометні системи;
- боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;
- ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- переносні зенітні комплекси Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривні заряди;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше допоміжне обладнання.
Усе це озброєння надається із запасів американської армії.
Як передає CNN, Байден під час зустрічі із Зеленським вибачився за затримку з військовою допомогою через затягування голосування в Палаті представників США з боку республіканської опозиції.
«Ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно, просто дивовижно — і ми не збираємося від вас йти», — сказав Байден.
Зеленський повідомив, що обговорив з лідером США оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку, яка очікується під час саміту країн G7 в Італії (13—15 червня). «Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї», — додав президент.