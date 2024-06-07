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США офіційно оголосили про новий пакет зброї для України на $225 мільйонів. Ось що в ньому

Автор:
Костя Андрейковець
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Пентагон опублікував перелік озброєння в новому пакеті військової допомоги для України на $225 мільйонів, який анонсував президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Парижі.

У пакеті:

  • гаубиці калібру 155 мм (ймовірно, M777);
  • гусеничні бронетранспортери М113;
  • патрульні катери;
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • 81-мм мінометні системи;
  • боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;
  • ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • переносні зенітні комплекси Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні заряди;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини та інше допоміжне обладнання.

Усе це озброєння надається із запасів американської армії.

Як передає CNN, Байден під час зустрічі із Зеленським вибачився за затримку з військовою допомогою через затягування голосування в Палаті представників США з боку республіканської опозиції.

«Ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно, просто дивовижно — і ми не збираємося від вас йти», — сказав Байден.

Зеленський повідомив, що обговорив з лідером США оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку, яка очікується під час саміту країн G7 в Італії (13—15 червня). «Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї», — додав президент.