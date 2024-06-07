Окупований Луганськ опинився під ракетним обстрілом. Цілями стали військові обʼєкти росіян

Сьогодні вранці, 7 червня, окупований росіянами Луганськ опинився під ракетним обстрілом, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Місцеві жителі публікують багато відео з різних районів міста з вибухами та руйнуваннями. Називають від семи до 20 вибухів, імовірно, це разом зі спробами перехоплення та влучаннями по місту.

Голова ОВА каже, що влучання були в районі містечка Гостра Могила, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де живуть і навчаються російські окупанти. Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, і там проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою вдень і вночі російська армія перевозить вантажі, зброю та військових.

OSINT-команди за знімками місцевих геолокували ремонтну базу поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона стоїть поруч із цією базою.

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Крім того, за словами Лисогора, повідомляють також про удари по нафтобазі — вже вчетверте за останні два місяці.

Цілями були стратегічні обʼєкти. Проте є й зруйновані житлові будинки.

Окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали понад 35 людей і ще три людини загинули. Останні — жителі пʼятиповерхівки, у якої обвалився підʼїзд.

Лисогор зауважує, що зброя, надана ЗСУ західними союзниками, надзвичайно точна, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед мирних жителів не було б.

ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.