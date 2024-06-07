СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на ФСБ і завербувала своїх дітей

Контррозвідка Служби безпеки України затримала депутатку місцевої ради на Хмельниччині, яка працювала на ФСБ і завербувала своїх 42-річного сина і 37-річну доньку.

Про це повідомили в СБУ.

За вказівкою російської спецслужби депутатка з дітьми вишукували пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також росіян цікавили місця найбільшого зосередження військових, техніки і складів з боєприпасами.

Щоб отримати розвіддані, агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали область на своїй автівці. Під час таких «подорожей» депутатка приховано фотографувала потрібні об’єкти, а син у цей час робив відповідні позначки на Google-мапах.

Отриману інформацію депутатка узагальнювала, а потім у формі звіту надсилала своєму куратору з ФСБ через месенджер. За виконання завдань російської спецслужби агенти отримували грошову винагороду на банківську картку доньки.

Як зазначили в СБУ, українські правоохоронці викрили депутатку з дітьми ще на початку їхньої співпраці з росіянами, тож крок за кроком документували злочинні дії.

Завдяки цьому всіх трьох затримали на гарячому, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

За даними слідства, в поле зору ФСБ депутатка потрапила на початку цього року через свою проросійську активність у соцмережі «Однокласники». Звʼязавшись з російськими спецслужбами, депутатка залучила ще й своїх дітей.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Нині всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.