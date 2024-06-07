СБУ затримала екснардепку, яка допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці підозрюють колишню народну депутатку, яка зараз входить до керівного складу київського інституту з питань профілактичної медицини, у причетності до оборудки.

Про це повідомила СБУ.

Джерела «Бабеля» в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Ірину Сисоєнко. Її обрали до парламенту VIII скликання за списком партії «Самопоміч», а зараз вона обіймає посаду заступниці директора із загальних питань Інституту медицини праці імені Юрія Кундієва. Сисоєнко — фігурантка антикорупційних розслідувань.

За версією слідства посадовиця організувала схему ухилення від мобілізації — підозрювані виготовляли та продавали фіктивні документи про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Потенційні призовники, які використовували підробку для зняття з військового обліку, потім незаконно виїжджали за кордон.

За даними СБУ, щомісяця схема давала майже $100 тисяч. Гроші ділили між усіма учасниками оборудки, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог і координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до схеми причетні декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

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За даними слідства, спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У Києві правоохоронці на гарячому затримали організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» — $32 тисячі.

Під час обшуків у підозрюваних слідчі знайшли 40 мільйонів гривень, меддокументи і чорнові записи з обліком клієнтів. СБУ повідомила про підозру ексдепутатці, яку вважають організаторкою схеми, і ще чотирьом підозрюваним за одержання хабарів. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.