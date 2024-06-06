У Telegram тепер є внутрішня валюта — за неї можна купувати цифрові товари

Тепер у Telegram користувачі зможуть купувати й продавати цифрові товари або послуги. Внутрішньою валютою стали Telegram Stars.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

Продавати цифрові товари або послуги зможуть боти та мінізастосунки. Щоб отримати нову функцію, застосунок потрібно оновити.

Telegram Stars можна купити в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси, предмети у Telegram-іграх.

Telegram

Водночас купівля фізичних товарів залишиться без змін. Їх можна буде купувати за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримує Telegram.

У майбутньому за Telegram Stars також вдасться купити подарунки для творців контенту.

Telegram

Нещодавно чат-бот Copilot на основі штучного інтелекту інтегрували до Telegram. Він дає відповіді на різні теми живою мовою: від порад щодо подорожей до створення персоналізованих плейлістів.