Почався бета-тест освітнього застосунку «Мрія». Разом з ним 40 шкіл пройдуть навчальний рік

В Україні почали тестувати освітній застосунок «Мрія» — 40 шкіл із шести областей України та міста Києва допомагають перевірити й покращити його.

Про це повідомила пресслужба застосунку «Дія».

Школярі тестують «Мрія ID» — це електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в «Дії», а ще — навчальні досягнення, план дня, список завдань із дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами й безпечні чати. Батьки ж перевіряють досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, а ще можуть подивитися бібліотеку рекомендованого контенту та чати на базі Signal. Для вчителів доступний календарний план, розклад, журнал, завдання, чати й бібліотека для професійного розвитку.

Бета-тест проходить у три етапи. Перевіряють функціонал застосунку — від авторизації й наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики досягнень, а потім готують до навчального року — тренери ознайомлять учителів, як швидко і легко користуватися «Мрією». Далі застосунок протестують у реальних умовах — разом з ним 40 шкіл пройдуть навчальний рік. «Мрія» показуватиме справжні події у школі, а всі досягнення підтягнуться до освітнього реєстру.

«Мрія» закохуватиме в навчання і допомагатиме кожному знайти своє покликання. Від дитячого садочка до вищої освіти. «Мрія» проходитиме з українцями кожен етап навчання й забезпечить безперервний розвиток. Щоб не просто «отримати атестат для мами», а полюбити навчання і жити за концепцією неперервної освіти», — пояснюють розробники.

За допомогою «Мрії» учні навчатимуться за сучасними методиками, батьки — краще розумітимуть своїх дітей, а вчителі — більше часу присвячуватимуть розвитку учнів.