Парламент ухвалив законопроєкт про реформу дошкільної освіти

Верховна Рада на засіданні 6 червня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 8033, який дає старт глобальній реформі дошкільної освіти.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 299 депутатів.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, він має удосконалити законодавство у сфері дошкільної освіти. Зокрема, він передбачає створення нових засад державної політики у цій сфері та реальну дерегуляцію і демократизацію в системі освіти.

Крім того, він має розширити можливості та гарантії для здобуття дошкільної освіти всіх дітей з урахуванням потреб і здібностей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами та дітей з внутрішньо переміщених родин. Також закон має запровадити нові підходи до трудових відносин у закладах дошкільної освіти та нові гарантії для педагогічних працівників, сформувати системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти та створити мотивації для інвестування в освіту.

Серед іншого, законопроєкт має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до закладів освіти та змінити умови роботи педагогічних працівників. Крім того, він пропонує надати дітям право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх, однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну (денну).

Також закон пропонує сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) у садочках. А ще дозволити дітям, які належать до корінних народів або національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, отримати дошкільну освіту мовою відповідного корінного народу поряд із державною мовою.