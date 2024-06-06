«Укрнафта» вийде на ринок електроенергії. Компанія побудує газові електростанції

Компанія «Укрнафта» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) збудує маневрову генерацію електроенергії — газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, які в середньостроковій перспективі зможуть підтримувати енергосистему України, що постраждала від атак російських військ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Джерелом енергії для станцій стане газ, який компанія видобуває паралельно з нафтою. «Це органічний крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія», — заявили в «Укрнафті».

Гроші на будівництво дасть ЄБРР.