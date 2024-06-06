Парламент дозволив Держспецзв’язку на час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 11144, який дозволяє Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації (Держспецзв’язку) купувати дрони, боєприпаси для дронів і засоби радіоелектронної боротьби для потреб оборони.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що документ підтримали 275 депутатів.

Проєкт закону дозволяє Держспецзвʼязку купувати вказану техніку на час воєнного стану. Тобто це тимчасово.

«Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе [агенцію з закупівель] цю функцію», — додав Железняк.

У документі сказано, що на час воєнного стану Державна служба наділяється повноваженнями не тільки купувати техніку, але й організовувати навчання операторів безпілотних систем, проводити випробування і перевірки бойових можливостей БпЛА в інтересах Сил оборони.