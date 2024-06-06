У Чехії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Загинули дві українки

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіці пасажирський потяг «Прага — Кошиці» зіткнувся з вантажним потягом. Загинули чотири людини, серед них — дві українки.

Про це повідомила консульська представниця Вікторія Ші.

У пасажирському експресі компанії RegioJet їхали 380 людей. У товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи. Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда.

Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.