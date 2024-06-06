Уночі ППО України збила 17 із 18 дронів-камікадзе Shahed. Дві ракети пропустили

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів-камікадзе Shahed, запущених російськими військами по Україні.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дрони запустили з районів міста Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мису Чауда (Крим). Їх збивали в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Також росіяни запустили по Дніпропетровській області дві балістичні ракети «Іскандер-М» — вони летіли з району міста Таганрог. Їх збити не вдалося.

Наслідки

На Хмельниччині збили один дрон, повідомили в обласній адміністрації. В одному з населених пунктів області через атаку виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті, жертв і постраждалих немає.