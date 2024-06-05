Ексначальника Генштабу Молдови відсторонили від роботи в ООН — він міг зливати ГРУ росії секретні дані

Колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана тимчасово усунули з посади голови служби безпеки в агентстві ООН у справах біженців у Кишиневі.

Про це повідомив представник установи, передає TVR Moldova.

Агентство «дуже стурбоване цими серйозними звинуваченнями», тому інформувало про них офіс Генеральної інспектори і розпочали внутрішнє розслідування. Тому на час розслідування Ігоря Горгана відсторонили від роботи.

Це відбувається на тлі того, що журналісти-розслідувачі отримали доступ до листування в Telegram Горгана з його куратором — полковником Головного розвідувального управління рф Олексієм Макаровим. І зʼясували, що Горган регулярно зливав секретну інформацію російським спецслужбам: доповідав про внутрішню політичну обстановку в країні та передавав дані про візити представників Міноборони України, які закуповували військову техніку і снаряди для потреб ЗСУ.

Ігор Горган вперше очолив Генштаб Молдови у 2013 році, але залишив відомство через конфлікт з тодішнім міністром оборони Анатолієм Шалари. У 2019 році на виборах президента Молдови переміг кремлівський ставленик Ігор Додон, і тоді Горган знову очолив Генштаб. Його керівництво тривало до вересня 2021 року, доки новий президент Майя Санду не відправила його у відставку.

Після цього ексначальник Генштабу влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі, яке бере на облік усіх вимушених переселенців із України та допомагає їм облаштуватися на новому місці.

Реакція влади Молдови

Влада Молдови позбавить звань та нагород ексначальника Генштабу Ігоря Горгана після розслідування журналістів про його роботу на російське ГРУ.

«Подібні злочини проти держави мають каратися найсуворішим чином за зраду. Такі випадки свідчать, що постійний моніторинг та ретельна перевірка співробітників силових відомств та органів державної безпеки є обовʼязковими. Такі інсайдерські злочинці сприяють виникненню гібридних загроз для держави», — заявив голова Кабінету президента Адріан Белуцел.

Повідомлень про затримання Горгана або висунуті підозри поки не було.