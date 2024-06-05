Розслідування: Ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган зливав російському ГРУ секретну інформацію. І про Україну теж

Колишній начальник Генерального штабу Молдови регулярно зливав секретну інформацію російським спецслужбам — він доповідав про внутрішню політичну обстановку в країні та передавав дані про візити представників Міноборони України, які закуповували військову техніку і снаряди для потреб ЗСУ.

Журналісти-розслідувачі з The Insider і «Маленькая страна» отримали доступ до листування в Telegram Горгана з його куратором — полковником Головного розвідувального управління рф Олексієм Макаровим.

Горган був радянським офіцером. З 2013 року, будучи вже генералом, він обійняв посаду начальника Генерального штабу Молдови, але через конфлікт з тодішнім міністром оборони Анатолієм Шалари йому довелося залишити відомство. У 2019 році — після перемоги на президентських виборах ставленика Москви Ігоря Додона — Горган знову очолив Генштаб. У цьому кріслі він просидів до вересня 2021 року, доки новий президент Майя Санду не відправила його у відставку.

Джерела журналістів у розвідці припускають, що активні контакти Горгана з російською розвідкою почалися з 2004 року. Переважно контакти йшли через військових аташе в Кишиневі, а Макаров взяв шефство над Горганом у 2019 році. Особливо активно вони почали контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Судячи з їхнього листування, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Горган доповідає: «Український «Укроборонекспорт» намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою «партнерів») 6 [винищувачів] Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають. Поки що літаки на місці. Операцію хочуть провернути через підставну фірму з Обʼєднаних Арабських Еміратів найближчим часом».

Ось ще кілька повідомлень від Горгана:

«Залізничні потяги з пальним йдуть з території Молдови, а саме з села Етулія — до населеного пункту України Рені. Потяги із паливом рухаються лише вночі, вдень стоять на місці, щоб не стати мішенню ВКС рф».

«Українці вже 3 тижні ходять по нашому Міністерству оборони і просять все підряд, особливо снаряди до артилерії».

«Треба швидше перекрити кордон із Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів».

У Міністерстві оборони Молдови залишилося чимало ставлеників Горгана, які надають йому секретну інформацію. Ось що він писав Макарову: «Представники України вийшли на представників нашого Міноборони, щоб знайти звʼязок із військовим заводом МЕЗОН. Це колишній завод радіоелектроніки в Кишиневі. Він випускав різну електроніку для потреб Радянської армії. Тепер представники України дуже зацікавлені в ремонті та передачі технічної документації для тактичного комплексу «Точка-У»! Йдеться саме про радіоелектронну складову цього комплексу, який виробляли в Кишиневі. Насамперед йдеться про електронні блоки управління «Точки-У»! Цей контакт стався вчора! Вони з України зателефонували одному нашому офіцеру з Головного штабу та попросили допомоги».

Щодо внутрішньої обстановки у країні Горган писав, що ненавидить Майю Санду, яка позбавила його посади.

Він постійно «бомбив» повідомленнями Макарова, що в Молдові все готове до вторгнення російських військ: «Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мерзоти! Багато хто готовий. Передайте… Час настав. Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі... Тут, на радість, немає «Азову» та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко».

Де зараз Ігор Горган?

Напередодні масової висилки російських дипломатів із Молдови в липні 2023 року Горган перестав виходити на звʼязок з Макаровим і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova). Це агентство бере на облік усіх вимушених переселенців із України та допомагає їм облаштуватися на новому місці. Горган займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.